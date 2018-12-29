МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Расширение тарифного коридора ОСАГО начнет действовать с 9 января будущего года, следует из указания Банка России, опубликованного в субботу.

"Настоящее указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением совета директоров Банка России… вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу", — говорится в документе.

Согласно указанию, тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной ЦБ. Таким образом, ценовые рамки в пределах 3,432–4,118 тысячи рублей, которые действовали раньше, в новом году будут расширены до 2,746-4,942 тысячи.

Изменится и матрица расчета коэффициента возраст-стаж (КВС) — у него появятся дополнительные градации: число ступеней значительно увеличится, до 58 с прежних четырёх, что должно позволить снизить коэффициент для опытных и взрослых водителей, а для молодых — увеличить.

Также изменяется система присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ), основанного на страховой истории водителя. Согласно указанию Банка России, КБМ будет присваиваться водителю раз в год — 1 апреля. Если же по состоянию на 1 апреля 2019 года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то присвоен будет самый низкий из имеющихся.