ВАШИНГТОН/МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Дочь президента США Дональда Трампа Иванку и бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли называют среди кандидатов на пост президента Всемирного банка, сообщает издание Financial Times. Газета не уточняет источник своей информации.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Всемирный банк рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а процесс его утверждения — до середины апреля.

По данным Financial Times, среди кандидатов на данный пост — Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Как сообщает издание, представитель министерства финансов США заявила, что ведомство получило "значительное число рекомендаций для хороших кандидатов" и начало внутренний процесс рассмотрения кандидатур.

"Да жуть!" — отреагировал на публикацию источник РИА Новости во Всемирном банке. По его словам, среди сотрудников ходят обсуждается возможное назначение на президентский пост Джареда Кушнера — мужа Иванки Трамп.

Джим Ён Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.