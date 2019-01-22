МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. ПАО "Мечел" завершило рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на 1 миллиард долларов, говорится в сообщении компании.

"Это стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года", — отмечается в релизе.

Уточняется, что выкуп задолженности у кредиторов позволил группе "Мечел" получить финансовый доход в размере около 13 миллиардов рублей.

"Рефинансирование синдицированного кредита позволило уменьшить долю нереструктурированной задолженности группы с 22% до 8%, сократить количество зарубежных кредиторов в общем объеме кредитного портфеля, синхронизировать условия и график погашения задолженности с текущими условиями по кредитам российских банков, а также снизить стоимость заимствования", – сказала финансовый директор "Мечела" Нелли Галеева, слова которой приведены в сообщении.