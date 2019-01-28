МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Павел Батурин. Минфин США снял санкции с En+, "Русала" и "Евросибэнерго" после того, как Олег Дерипаска отказался от контроля в этих компаниях. При этом санкции в отношении самого бизнесмена оставлены в силе, и если освобожденный от ограничений "Русал" уже ощутил позитивные перемены, то самого Дерипаску, по мнению экспертов, может ожидать еще немало неприятных моментов.

Долгожданное решение было принято в воскресенье: минфин США снял введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", но при этом сохранил ограничения в отношении самого бизнесмена. Данный шаг стал возможным после того, как Дерипаска уступил требованиям американцев и сократил ниже 44,95% свою долю в En+ (ранее около 70%), являющейся материнской компанией для "Русала" и "Евросибэнерго". Сделано это было несколькими путями. В частности, выпущено 67,42 миллиона новых акций En+ в форме GDR (около 10,55% увеличенного акционерного капитала компании), передаваемых Glencore International AG в обмен на 8,75% "Русала".

Кроме того, банк ВТБ вступает во владение частью акций En+, заложенных по обязательствам компаний бизнесмена, еще часть акций передается благотворительному фонду. Право голоса по этим двум пакетам будут осуществлять американские доверенные лица. Сам же Дерипаска будет голосовать не более чем 35% акций En+. Изменения произошли и в совете директоров En+, где большинство — 8 из 12 мест — теперь занимают независимые директора. В совете директоров "Русала" свои посты покинули его глава Жан Пьер Тома и независимый директор Филипп Мэйлфейт.

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

На снятие санкций практически без промедления отреагировал как фондовый рынок, так и заинтересованные организации. Акции "Русала" на открытии торгов в Гонконге взлетели на 7,7% и сохранили в течение дня рост на уровне 5%, на Московской бирже рост достигал 5,91%, но потом замедлился. Бумаги En+ после скачка на открытии торгов Московской биржи на 10% сохраняли положительную динамику и днем.

В свою очередь Лондонская биржа металлов (LME) сняла все ограничения, введенные вслед за санкциями США. В частности, были отменены ограничения в отношении гарантий на металл "Русала", а участники торгов получили возможность заключать контракты с российской компанией. Кстати, цены на алюминий на LME не замедлили упасть до минимума с лета 2017 года. Также возобновила расчеты по бумагам En+ и "Русала" и Международная клиринговая система Clearstream, принадлежащая немецкой биржевой группе Deutsche Borse AG.

Отраслевые эксперты, комментируя изменения в "Русале" и вокруг него, настроены в целом позитивно. Так, по мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "Русал" благодаря дешевой электроэнергии на востоке страны может предложить одну из лучших цен на рынке, поэтому снятие санкций улучшит ситуацию с поставками алюминия, что отвечает интересам не только "Русала", но и потребителей в Европе и США. Главным же риском в выполнении требований минфина США аналитик назвал возможные изменения в совете директоров, но пока его удалось избежать.

"Пока представленный новый состав особых рисков не несёт. Соответственно, компания продолжит функционировать с формально меньшей долей собственности Олега Дерипаски. Главным риском требований американского Минфина являлось то, что фактически миноритарные акционеры вместе с советом директоров могли получить в свои руки возможность принятия таких решений, как, например, продажа или слияние компании. Соответственно, пока эти риски не столь великие, хотя они также ограничиваются тем, что алюминиевый гигант должен существенные суммы российским организациям", — сказал Кочетков РИА Новости.

ДЕРИПАСКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Что же касается персональных санкций в отношении самого Дерипаски, то это, как говорит советник Института современного развития Никита Масленников, уже другая история. И если власти США пошли на отмену санкций к "Русалу" в том числе по чисто экономическим соображениям — например, для того, чтобы сбалансировать рынок алюминия, то в отношении Дерипаски преобладают соображения политические.

"Санкции для бенефициара ("Русала" – ред), я полагаю, увязаны с расследованием спецпрокурора Мюллера по поводу якобы влияния России на выборы в США. Это политическая история, причем, к сожалению, судя по утечкам, которые можно было видеть вчера, сегодня и в конце прошлой недели, получит некое продолжение. Господину Дерипаске еще будут трепать нервы, но уже в связи с этими эпизодами", — полагает Масленников.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании, в том числе публичные — En+, "Группу ГАЗ" и "Русал". Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Вместе с тем срок вступления в силу санкций против названных компаний неоднократно продлялся на фоне переговоров с Дерипаской об отказе от контроля в них. "Группа ГАЗ", которую Дерипаска контролирует через холдинг "Русские машины", пока остается в списке. Срок вступления санкций по ней продлен до 7 марта.