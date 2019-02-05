МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В прошлом 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в Москве составила 80 881 рубль, пишет RT со ссылкой на данные Мосгорстата за первые 11 месяцев 2018 года.

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Кого порадует ростом зарплаты 2019 год?

Отмечается, что это на 11,7% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

Больше всего рост зарплат был зафиксирован в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 27,7% — до 83 599 рублей. В сфере образования зарплаты выросли на +22,2% и составили в среднем 86 144 рубля.  Далее идут отрасли в области информации и связи, тут рост составил 21,7% — до 118 903 рублей.

Напомним, что в начале января министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников. Для этой цели из федерального бюджета выделят регионам дополнительно 100 млрд рублей.