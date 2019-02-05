МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Венесуэла нацелена довести производство нефти до 2,5 миллиона баррелей в день к середине 2019 года, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью телеканалу RT.

По данным ОПЕК, на конец прошлого года добыча в Венесуэле составляла 1,148 млн баррелей в сутки, по официальным данным — почти 1,5 млн.

Как отметил Мадуро, Венесуэла является самодостаточной и не зависит от доходов от продажи нефти в США. Он отметил, что страна продает нефть и в другие страны, такие как Китай и Индия.

Мадуро назвал "незаконной конфискацией" санкции Вашингтона против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA.

"Произошедшее неописуемо, еще не было страны против которой вводили такие санкции", — заявил президент Венесуэлы и пояснил, что Каракас уже применил правовые меры против "незаконной конфискации" под видом эмбарго. Экспорт нефти из Венесуэлы резко снижается на фоне санкций США

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении страны и продолжает падать. Снижение объемов экспорта привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, что на 10% с лишним меньше, чем в декабре, и составляет менее половины от показателей полуторагодовалой давности. Уровень нефтедобычи в стране также падает из-за нехватки рабочей силы, так как многие отказываются работать в условиях гиперинфляции и задержек зарплаты.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.