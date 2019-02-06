ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае "несправедливых" торговых ограничений со стороны других стран.

"Сегодня я также прошу вас принять закон о взаимной торговле (United States Reciprocal Trade Act), чтобы, если другая страна наложит несправедливые тарифы на американскую продукцию, мы ввели в отношении них такие же тарифы на такие же продукты, которые они хотят продать нам", — сказал Трамп, выступая с ежегодным посланием конгрессу.