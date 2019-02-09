МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Благодаря появлению новых рынков Минпромторг рассчитывает, что цены на продукты питания снизятся.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов напомнил, что за последние годы количество рынков уменьшилось в несколько раз, однако сейчас наметилась новая тенденция — стали появляться фудкорты.

"Рынки людям интересны. Там свой колорит. Чем их, тем ниже цены", — заявил он "Российской газете".

По его словам, рынки являются конкурентами для сетевых магазинов. Также они способствуют реализации производства малого и среднего бизнеса.

Кроме того, замминистра отметил, что несмотря на разницу в ценах на рынках, продукция, предлагаемая там, во многом качественнее и лучше, чем ассортимент в магазинах.