МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 марта повысится на 10,5 доллара — до 91,2 доллара с 80,7 доллара за тонну в феврале, следует из расчетов Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января года по 14 февраля 2019 года составила 61,7 доллара за баррель, или 450,4 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть в марте вырастет до 9,1 доллара с 8 долларов.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до 27,3 доллара с 24,2 доллара за тонну, на темные — до 91,2 с 80,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до 27,3 доллара с 24,2 доллара, прямогонного (нафта) — до 50,1 доллара с 44,3 доллара за тонну.

Пошлина на кокс вырастет до 5,9 доллара с 5,2 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.