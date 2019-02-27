МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Минсельхоз РФ ввел негласные ограничения на экспорт зерна, сообщила в среду со ссылкой на источники газета "Ведомости". Негласные квоты распределены по "историческому принципу", за базу для расчетов был взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 2018 года.

Позднее Минсельхоз опроверг информацию газеты, заверив, что не обсуждает введение ограничений на экспорт зерновых культур из России и не рассматривает корректировку текущего прогноза по экспорту, который составляет 42 млн тонн по сезону.

По словам опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, экспорт зерна из страны будет даже ниже прогноза министерства из-за резкого падения мировых цен на товар, что делает российскую продукцию неконкурентоспособной. Тем не менее, угрозы устойчивости финансового положения сельхозпроизводителей не предвидится: поддержка пришла со стороны внутреннего рынка, на котором цены поднялись до рекордных уровней.

ПАДЕНИЕ ЦЕН

За последний месяц мировые цена на пшеницу с протеином 12,5, которая является основным экспортным товаром в сельском хозяйстве, упала на 15%, составив 230 долларов, говорит руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Экспорт на данный момент, то есть с июля 2018 года по февраль 2019 года, по оценке аналитического центра, составил 34,3 млн тонн, а за аналогичный период прошлого сезона был 35,4 млн тонн, то есть идет снижение темпов вывоза.

"С учетом падения мировых цен и отсутствия весомого снижения на внутреннем рынке российская пшеница теряет конкурентоспособность, что может повлиять на показатели экспорта по сезону", — уточняет он.

По его словам, складывающаяся ситуация может привести к тому, что по итогам сезона экспорт зерна может составить 40-41 млн тонн. Текущий прогноз Минсельхоза предполагает снижение экспорта на 20% к прошлому сезону.

Однако стабилизация торговых отношений и восстановление мировых цен обусловило значительный объем экспорта уже до января 2019 года: зерновые трейдеры экспортировали почти 70% от целевого объема, напоминают аналитики "ВТБ Капитала".

НУЖНЫ ЛИ КВОТЫ

Урожай прошлого года в России оказался скромным — всего 112,9 млн тонн зерна. В 2017 году показатель был рекордным за всю свою историю, он составил 135,5 млн тонн. Прогноз урожая зерна в России на 2019 год — до 118 млн тонн. Экспорт зерновых культур в 2017–2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,422 миллиона тонн.

По мнению директора НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ им.Г.В.Плеханова Михаила Ананьева, введение квотирования и распределение объемов экспорта зерна могло пойти на пользу внутреннему рынку для сохранения устойчивости данной отрасли хозяйства, а также для удовлетворения растущих потребностей в фуражном зерне в связи с ростом мощностей по производству мяса свинины, мяса кур и отдельных отраслей животноводства.

В целом, по его словам, урожай прошлого сезона удовлетворяет как потребностям внутреннего рынка, так и экспорта, так что говорить о скромных показателях отрасли не стоит.

ПОДДЕРЖКА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

В любом случае угрозы сельхозпроизводителям и их финансовым результатам нет, подчеркивает Павенский. Примерно 80% зерна от предполагаемого плана по экспорту уже вывезено, отмечает эксперт. К тому же, компаниям оказывают поддержку рекордно высокие цены на внутреннем рынке.

Действительно, сокращение предложения и значительный объем экспорта вкупе с восстановлением мировых цен и ослаблением локальной валюты привели к рекордному росту внутренних цен на зерно, соглашаются в "ВТБ Капитале". В феврале 2019 года стоимость различных классов зерна выросла в годовом сопоставлении на 65–90%.

"Если негласные ограничения снизят экспорт зерна из России, рост цен будет остановлен до урожайной кампании, которая начнется в июне 2019 года", — отмечают они.

Восстановление внутренних цен на сельхозпродукцию должно позитивно отразиться на показателях российских производителей, заключают эксперты.