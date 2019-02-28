ХАНОЙ, 28 фев — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг на пресс-конференции по итогам саммита в Ханое заявил, что не хочет в настоящее время усиливать санкции против северной Кореи.

“Я не хочу сейчас говорить об усилении санкций. Они крепкие”, — сказал Трамп.

Он добавил, что Москва и Пекин помогают в урегулировании северокорейской проблемы.

"Китай — крупнейший донор Северной Кореи, до 93% помощи Северной Корее до сих пор поступает от Китая, Китай пользуется большим авторитетом и много помогает (в урегулировании). И Россия тоже много помогает в этом", — ответил американский лидер на вопрос о роли Пекина в процессе урегулирования проблемы вокруг КНДР.

Саммит США-КНДР завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как ранее планировалось. Саммит в Ханое прошел 27-28 февраля.

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