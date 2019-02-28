МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Американский инвестор, основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви в своем выступлении в суде заявил, что его оговорил акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов по причине корпоративного спора в Лондонском арбитражном суде. По его словам, в рамках рассмотрения в Британии иска Baring Vostok требует с него и еще одного совладельца банка Артема Аветисяна в совокупности 17 млрд рублей.

"Шерзод Юсупов оговорил меня, потому что у Baring Vostok есть корпоративный диспут с ним и Артемом Аветисяном в Лондонском арбитражном суде. Во время слияния между "Восточным" и "Юниаструм банком" обе стороны договорились любой диспут решать в Лондонском арбитражном суде. Размер претензий в этот суд — 17 миллиардов рублей. Претензии связаны с больше чем десятью сделками "Юниаструма", это такие же сделки, которые Центральный банк России при проверке назвал выводом активов "Юниаструма", — выступил Калви.

В Мосгорсуде Калви выступал на рассмотрении своей жалобы на арест по видеосвязи. Он говорил по-русски, без переводчика.

По данным на сайте Банка России, фонды Baring Vostok контролируют 52,48% голосующих акций банка "Восточный", бизнесмены Аветисян и Юсупов — 32,55% и 4,88% соответственно.

"После того, как была проведена проверка ЦБ после слияния "Юниаструм банка" с "Восточным", была обнаружена дыра, выведены деньги… После этого был подан иск в суд Лондона на эту сумму — 17 миллиардов рублей", — говорит Калви.

Инвестор отметил, что это "чистый коммерческий диспут" между акционерами банка и должен рассматриваться в гражданском судопроизводстве, а не в уголовном суде.

Помимо этого он заявил, что "не виновен" и "никакие преступления не совершал".

"Я не хочу и не буду бегать. Я буду выполнять все обязательства, связанные с домашним арестом", — пояснил он.

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