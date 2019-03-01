МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ возобновляет с 1 марта действие программы "Первый автомобиль", в рамках которой можно со скидкой купить в кредит свою первую машину, и аналогичной программы "Семейный автомобиль" для семей с двумя и более детьми.

Планы по перезапуску этих программ глава ведомства Денис Мантуров раскрыл на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 февраля. Позднее Минпромторг сообщил, что бюджет программ на этот год составит 3 миллиарда рублей, а механизм их реализации не изменится: скидка предоставляется в размере 10%, а для жителей Дальнего Востока — 25% от стоимости покупаемой в кредит машины. Вместе с тем по этой программе теперь можно будет купить автомобиль не дороже 1 миллиона рублей, тогда как раньше верхней планкой по цене были 1,45 миллиона.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали с 1 января 2018 года и предполагали предоставление скидки в размере 10% от стоимости приобретаемой машины. За первые четыре месяца на льготных условиях было продано 85,94 тысячи автомобилей, и установленный на 2018 год целевой показатель в 80,6 тысячи автомобилей был достигнут уже в мае.

В июле действие этих программ было продлено, вместе с тем кабмин увеличил размер скидки на приобретаемый автомобиль для жителей ДФО с 10% до 25%, выделив на программы 15 миллиардов рублей. За счет этого в 2018 году предполагалось продать по механизму льготного автокредитования еще 45,1 тысячи автомобилей, 5,8 тысячи из них — на Дальнем Востоке.

В июле же Мантуров говорил о планах продления действия этих, наиболее популярных программ поддержки спроса на машины, на 2019 год, но затруднялся назвать сумму, которую предполагалось выделить на эти льготы. Однако по итогам года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырос почти на 13%, до 1,8 миллиона штук и эти программы поддержки спроса в шорт-лист субсидий на 2019 год не попали.