МИНСК, 4 мая — ПРАЙМ. Качественная российская нефть пока не поступила по нефтепроводу "Дружба" на Мозырский НПЗ, сообщили РИА Новости в белорусском регуляторе отрасли — концерне "Белнефтехим".

"Нефть (соответствующая стандартам — ред.) движется (по нефтепроводу в направлении НПЗ в Мозыре — ред.), но пока не поступила", — сказали в концерне. Там отметили, что более вероятно ее поступление в воскресенье, чем в субботу.

Ранее в субботу Минэнерго РФ сообщило, что нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского НПЗ.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Утром 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка "Дружбы") полностью остановила прием нефти из РФ для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Второго мая качественная нефть из РФ поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, после отбора проб ее транспортировка продолжилась в сторону линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь". Прибытие чистой российской нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии ожидалось не ранее 4 мая.