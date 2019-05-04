МИНСК, 4 мая — ПРАЙМ. Мозырский НПЗ в Белоруссии планирует с 6 мая приступить к переработке качественной российской нефти, поступившей по нефтепроводу "Дружба", сообщили РИА Новости в субботу в концерне "Белнефтехим".

"Как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба", 4 мая в 14.45 (совпадает с мск) новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция – ред.) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 15.00 начался ее прием в резервуары ЛПДС "Мозырь", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту.

"Отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО "Мозырский НПЗ" приступит с 6 мая 2019 года", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в субботу Минэнерго РФ сообщило, что нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского НПЗ.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Утром 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка "Дружбы") полностью остановила прием нефти из РФ для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода. Второго мая качественная нефть из РФ поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, после отбора проб ее транспортировка продолжилась в сторону линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь". Прибытие чистой российской нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии ожидалось не ранее 4 мая.