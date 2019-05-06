МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от других политических фракций внесли законопроект, который позволит семьям получить по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на реализацию послания Президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей", — сообщил Володин.

Политик подчеркнул, что "необходимые для этого средства уже заложены в бюджете". "Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок", — сказал он.

Спикер Госдумы также сообщил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании нижней палаты парламента.

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