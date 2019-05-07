МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Иран и ЕС близки к соглашению, которое позволит Тегерану продавать нефть, несмотря на санкции США, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В текущих условиях Иран способен продавать собственную нефть, мы можем защитить свою экономику. Иран сможет одолеть американские санкции. Многие страны заявили о готовности торговать с Ираном", — сообщил иранский министр.

"Иран и ЕС находятся на пороге соглашения, которое, несмотря на возврат односторонних американских санкций, сделает возможным продажу иранской нефти и получение доходов от нее", — добавил Зариф, отвечая на вопрос, какие механизмы Тегеран предусмотрел для продажи нефти.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлять эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.