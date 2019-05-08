МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Базовая ставка по ОСАГО с начала года значительно снизилась для водителей Москвы и Санкт-Петербурга, удешевление заметили и во многих других регионах страны, при этом на территориях с высокой аварийностью на дорогах ставка была повышена, как это и было задумано реформой "автогражданки", рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

В январе в РФ стартовал первый этап реформы ОСАГО. Тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей), также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. А с 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.

"На рынке наблюдается серьезная конкуренция за клиента, в результате тарифы значительно корректируются страховыми компаниями по несколько раз в месяц", — рассказал агентству руководитель управления методологии обязательных видов страхования в "АльфаСтраховании" Денис Макаров. Самые значимые изменения за четыре месяца произошли в Москве, где базовая ставка тарифа по ОСАГО снизилась примерно на 9-13% у целого ряда страховщиков, среди которых "АльфаСтрахование", "Ингосстрах", ВСК, "Югория", "Росгосстрах" и "Абсолют Страхование". "В Санкт-Петербурге размер ставки был снижен на 14%", — сказал директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

В регионах изменения ставки по ОСАГО были разнонаправленными. Например, в "Ингосстрахе" максимальное снижение ставки — 20% — произошло в Саратове и Энгельсе, максимальное повышение составило 10%. "Повышение затронуло территории, характеризующиеся высоким уровнем убыточности и активностью мошенников — это регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также отдельные территориально-административные единицы на Дальнем Востоке и в Сибири", — рассказал Княгиничев.

"Наиболее ощутимым изменение было для автовладельцев Удмуртии и Республики Коми, где базовые ставки были снижены сразу на 15% и 14,9% соответственно. Значительным снижение стало также в Костроме (14,4%) и ряде населенных пунктов Тульской области (13,6%) и Пермского края (11,4%)", — сообщили в пресс-службе "Росгосстраха". ВСК понизила базовую ставку страхового тарифа в Пермском крае, Тульской, Вологодской, Новгородской, Рязанской, Псковской областях, Республике Коми, Удмуртии. "В некоторых регионах базовая ставка страхового тарифа, наоборот, была повышена до соответствия степени риска — в среднем на 9%", — добавил вице-президент компании Василий Бусаров.

В "Югории" рассказали, что понизили ставку для ряда городов Пермского края, Тамбовской, Саратовской, Тульской, Челябинской областей, Республики Коми, Ненецкого АО, ХМАО-Югры. "РЕСО-Гарантия" оставила прежними и не повышала ставки для многих регионов, в том числе для столичного, но в некоторых населенных пунктах наблюдались колебания примерно на 9% в пределах тарифного коридора.