ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — ПРАЙМ. Ханты-Мансийский автономный округ готов сотрудничать с Китаем по ряду направлений, в том числе в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, заявил заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

Делегация автономного округа, которую возглавляет глава региона Наталья Комарова, принимает участие в IV международном ЭКСПО Шелкового пути, который открылся в китайском городе Сиань. Как пояснили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры, в состав делегации вошли члены югорского правительства, представители институтов развития, науки, здравоохранения, туризма, культуры и бизнеса.

В ведомстве отметили, что в рамках ЭКСПО состоялась презентация регионов Уральского федерального округа. Так, об экономическом, инвестиционном, культурном и туристическом потенциале Югры рассказал участникам выставки заместитель главы региона Николай Милькис. "Мы готовы вести с китайскими коллегами диалог о трудноизвлекаемых запасах нефти, увеличении поставок пиломатериалов и многом другом", — цитируют замгубернатора в департаменте связей.

В свою очередь, по словам Комаровой, делегации Югры в рамках ЭКСПО также было бы интересно ознакомиться с опытом и запросом китайских партнеров в сфере оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

"Принципиально новое направление современной китайской медицины — так называемая интегративная медицина, когда при лечении заболеваний сочетаются методы современной западной и традиционной китайской медицины. По мнению экспертов, это направление приобретает в последнее время все большее признание среди пациентов, специалистов", — написала она на своей странице в Instagram.

По данным окружных властей, в ходе ЭКСПО уже прошли переговоры руководителя центра поддержки экспорта Югры Ирины Гайченцевой и замдиректора департамента сотрудничества и развития международной торговой палаты Шелкового пути Феникса Лиу. В частности, китайскую сторону заинтересовала экологически чистая пищевая продукция югорских производителей, а также сувениры. Стороны договорились о сотрудничестве по этим направлениям.

Ожидается, что в последний день международной выставки, 13 мая, центр поддержки экспорта Югры подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией EUPIC — проектным инновационным центром европейской сети поддержки предпринимательства в Китае, задача которого — облегчение деловых отношений между странами Европейского Союза и КНР.