МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В экспертных кругах зреют опасения относительно потенциальной технической рецессии в экономике России, когда два квартала подряд сезонно очищенная динамика ВВП отрицательная. Однако, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, по итогам второго квартала 2019 года такой ситуации не предвидится — налогово-бюджетный фактор (повышение НДС и смещение расходов вправо внутри года), который сыграл важную негативную роль в первом квартале, уже отыгран.

Согласно предварительным данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% в годовом выражении.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики соглашаются с мнением министра: для технической рецессии нет никаких предпосылок. Замедление экономического роста в первом квартале связано с рядом факторов: повышением НДС и пенсионного возраста, сокращением энергопотребления, снижением в обрабатывающей промышленности.

Второй квартал продемонстрирует ускорение роста выше 1%, полагают эксперты. В ближайшие два года рецессии также ожидать не стоит — у российской экономики есть хорошие защитные механизмы.

ПРИЧИНЫ ПРОБУКСОВКИ

Причин замедления экономики в первом квартале несколько, говорит экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Во-первых, повышение НДС и пенсионного возраста, что привело к снижению доходов населения и потребительского спроса, а также спровоцировало рост накопления резервов компаниями в четвертом квартале и падение накоплений в первом. Во-вторых, теплая погода сказалась на энергопотреблении в РФ и снижении объемов экспорта газа. В-третьих, сокращение гособоронзаказа остановило рост в обработке.

Замедление роста ВВП с 2,7% в четвертом квартале 2018 года до 0,5% в первом квартале 2019 года связано с повышением НДС лишь отчасти, поскольку корпоративный сектор не стал переносить это повышение полностью на потребителей, замечает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин.

В итоге инфляция ускорилась не так сильно, как ожидалось, — с 4,3% год к году в конце четвертого квартала 2018 года до 5,3% в первом квартале 2019 года, и рост розничной торговли замедлился несильно – с 2,8% до 1,8%. По словам Долгина, основная причина замедления связана с падением инвестиций и запасов – в 2018 году были завершены крупные инвестпроекты, а реализация национальных проектов на плановые 1,7 триллиона рублей в этом году пока находится на зачаточной стадии. Объем госрасходов на поддержку экономики упал почти на 20% в первом квартале, напоминает аналитик.

НЕТ ПРЕДПОСЫЛОК

"Не понимаю, почему идут разговоры о рецессии: мы остались в плюсе по итогам первого квартала", — комментирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, если риски и были, то их опасались в первом квартале, так как по ожиданиям именно он был самым слабым. Нужно привыкать к тому, что Россия больше не растет по 4-6% в год, а выходит на средний уровень роста в 1%, который в целом является нормой для развитых экономик.

"Это не сигнал, что мы можем уйти в рецессию", — сказала она.

Говоря про риски рецессии на будущее, экономист пояснила, что Россия стоит немного в стороне от глобальной экономики, что может ее поддержать в периоды паники в мире. В этом случае страховкой для России выступит плавающий курс рубля, который при оттоке капитала будет ослабляться, что поддержит отечественную экономику. Если же говорить про замедление роста мировой экономики, то нужно помнить, что связь России с ней происходит за счет экспорта сырья, а сырьевые рынки чувствуют себя хорошо.

"Мы от внешних влияний защищены либо плавающим курсом рубля, либо некоторой изолированностью экономики", — поясняет она.

Тихомиров также не ожидает рецессии во втором квартале, хотя рост ВВП останется низким — около 1%. Большинство из факторов замедления — одноразовые, их влияние ослабнет уже во втором квартале и втором полугодии, убежден эксперт. Вероятность рецессии в ближайшие 1-2 года, по оценке Тихомирова, около 30%.

"Причинами могут стать отсрочка выполнения нацпроектов, усиление санкций, падение цен на нефть и расширение мирового кризиса на фоне обострения торговых войн", — объясняет он.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

Минэкономразвития пока сохраняет свои ожидания по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%.

По прогнозу Орловой, во втором квартале экономика вырастет на 1,1%, а по итогам года – на 0,8%. Тихомиров также ожидает роста в 1,1% во втором квартале и 1,2% — по итогам года.

По мере активизации национальных проектов экономический рост станет получать больше поддержки, что позволит выйти на траекторию роста в районе 1-1,5% год к году в ближайшие три квартала, полагает Долгин. По итогам года эксперт ожидает рост ВВП на 1%.

"Это довольно скромно, но риски рецессии пока также не выглядят высокими", — заключает он.