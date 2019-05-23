МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ключевой задачей для Росстата является качество данных, недопустимы такие ошибки, как случилось с промпроизводством за апрель, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Росстат отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки, по уточненным данным промышленность РФ за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,9%, о которых сообщалось ранее. Росстат проводит служебное расследование из-за ситуации с публикацией ошибочных данных.

"Очевидно, что статистика получает все больше пристального, детального внимания со стороны общественности и экспертов, поэтому качественные данные — об этом я говорил на коллегии Росстата, это вообще ключевая история", — сказал Орешкин.

"Поэтому, конечно, такие ошибки, как сейчас допущены, исправлены — они недопустимы", — отметил он.

Контроль за качеством данных, первичных данных — очень важен, сказал Орешкин, добавив, что ошибки произрастают и из отчетности, которую сдают компании. "Но это не слагает обязанности с Росстата внимательно проверять все данные. Главная задача для Росстата — это независимая, качественная статистика и ее доступность для широких кругов", — отметил он.

При этом министр добавил, что организационные выводы в связи с этой историей должен делать Росстат.