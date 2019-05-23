МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Росстат в любом случае дополнительно настроит свою работу после случая с публикацией ошибочных данных по промпроизводству за апрель, а в случае выявления вины сотрудников ведомства к ним будут применены санкции, заявил журналистам глава Росстата Павел Малков.

"Либо мы понимаем, что это ошибка, лежащая за пределами нашей ответственности, но в любом случае это требует дополнительной настройки нашего формата контроля, чтобы мы более интенсивно реагировали. Либо мы выявляем, что здесь есть, в том числе, и причина ответственности наших сотрудников внутри, тогда будут санкции, тогда будут взыскания, конечно", — сказал Малков.

Он отметил, что решения будут приняты по результатам служебного расследования. "Я думаю, что недолго, неделю", — сказал глава Росстата, отвечая на вопрос, сколько продлится расследование.

Росстат в четверг отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки. Согласно уточненным данным, российская промышленность за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,9%, о которых ведомство сообщило в среду.

Уточнение Росстат объяснил обнаружением ошибки в данных от одного из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе. Как оказалось, рост добычи природного газа в РФ в апреле составил 2,6%, а нефти и конденсата — 2,5% вместо опубликованных накануне впечатляющих цифр в 16% и 7,4% соответственно. Ведомство сообщило о проведении служебного расследования в связи с этой ситуацией.

Малков возглавляет Росстат с декабря 2018 года, до этого работал директором департамента государственного управления Минэкономразвития, еще раньше — замдиректора департамента государственного регулирования в экономике этого же министерства.

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