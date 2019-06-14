МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5%, говорится в сообщении регулятора.

Это снижение стало первым в этом году и совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством "Прайм".

Последний раз ЦБ принимал решение о повышении ставки в декабре 2018 года – тогда она была повышена на 0,25 процентного пункта. Всего в прошлом году регулятор дважды повышал показатель, впервые с 2014 года в сентябре – на 0,25 п.п. При этом в 2018 году Банк России дважды снижал ставку: первый раз в феврале, второй – в марте. В марте и апреле 2019 года регулятор оставил ставку без изменений.

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", — отметил ЦБ.

Также регулятор указал, что будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с его базовым прогнозом. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года.