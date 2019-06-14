Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5%, говорится в сообщении регулятора.
Это снижение стало первым в этом году и совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством "Прайм".
Последний раз ЦБ принимал решение о повышении ставки в декабре 2018 года – тогда она была повышена на 0,25 процентного пункта. Всего в прошлом году регулятор дважды повышал показатель, впервые с 2014 года в сентябре – на 0,25 п.п. При этом в 2018 году Банк России дважды снижал ставку: первый раз в феврале, второй – в марте. В марте и апреле 2019 года регулятор оставил ставку без изменений.
Текст заявления ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по процентным ставкам
Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", — отметил ЦБ.
Также регулятор указал, что будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с его базовым прогнозом. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20190614/830074010.html