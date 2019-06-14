МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на одном из ближайших трех заседаний совета директоров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

"Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний — это одно из трех, условно", — ответила Набиуллина на вопрос, по-прежнему ли ЦБ может снизить ставку еще раз на одном из ближайших трех заседаний.

Следующие заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоятся 26 июля, затем 26 сентября и 25 октября.

ЦБ РФ также допускает возможность еще двух снижений ключевой ставки до конца 2019 года при условии развития ситуации в соответствии с базовым сценарием регулятора.

"Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, возможны ли еще два понижения ставки до конца года.



