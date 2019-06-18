МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Европейскому центробанку (ЕЦБ) придется снова смягчить свою монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке, заявил глава ЕЦБ Марио Драги, которого цитирует агентство Рейтер.

"В случае отсутствия улучшений, например, при угрозе для устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю, потребуются дополнительные меры стимулирования", — сказал Драги на ежегодной конференции ЕЦБ в Португалии.

Он добавил, что сохраняется "значительный резерв" для новой покупки активов. "У нас в арсенале остаются дальнейшие снижения ставок и смягчающие меры для сдерживания каких-либо побочных эффектов", — отметил Драги.

ЕЦБ в начале июня повысил оценку годовой инфляции в еврозоне на текущий год на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартовским прогнозом — до 1,3%. Вместе с тем статистическое агентство Евростат во вторник сообщило, что годовая инфляция в еврозоне в мае, по окончательной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%.

ЕЦБ несколько лет подряд проводил ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Среди них была и программа покупки активов, которая завершилась в прошлом году. Главной целью регулятора было ускорение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю — чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.