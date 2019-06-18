МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития связывает замедление роста промпроизводства в России в мае со сделкой ОПЕК+ и календарным фактором – большим количеством выходных в этом году, говорится в обзоре министерства "О динамике промышленного производства. Июнь 2019 года".

Промышленное производство в РФ в мае резко замедлило рост в годовом выражении — до 0,9% с апрельских 4,6%, сообщал Росстат. При этом за пять месяцев текущего года рост промпроизводства составил 2,4% в годовом выражении.

"Темпы роста добычи полезных ископаемых в мае снизились до 2,8% год к году с 4,2% год к году месяцем ранее на фоне замедления в нефтяной отрасли. Рост добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) продолжил замедление – до 1,3% год к году мае по сравнению 2,5% год к году в апреле, что связано в первую очередь с выполнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в документе Минэкономразвития.

Вместе с тем, как отмечает министерство, в газовой отрасли наблюдается активный рост выпуска: добыча естественного природного газа в мае выросла на 4,6% год к году после 2,6% в годовом выражении месяцем ранее.

"На выпуск обрабатывающих отраслей в мае оказывал негативное влияние календарный фактор. В мае текущего года было на 2 рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года. Меньшее количество рабочих дней отрицательно отразилось на динамике выпуска обрабатывающих отраслей, который по итогам мая сократился на 1% год к году после роста на 4,7% в годовом выражении в апреле. Замедление роста подтверждается также динамикой индекса PMI обрабатывающих отраслей (49,8 в мае по сравнению с 51,8 в апреле)", — говорится в обзоре Минэкономразвития.