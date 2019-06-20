Добавлены подробности (четвертый-шестой абзацы)

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Межведомственная комиссия при Минпромторге РФ одобрила заключение специнвестконтрактов с Volkswagen, GM-Avtovaz, "Автотором", "ПСМА Рус" и Volvo, говорится в сообщении Минпромторга.

"На заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) было принято решение поддержать проекты компаний Volkswagen, GM-Avtovaz, "Автотор", ПСМА и Volvo", — сообщает ведомство.

"В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Говоря о локализации производства, мы подразумеваем изготовление всех ключевых компонентов транспортных средств, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России", — приводит ведомство слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По данным ведомства, Volkswagen планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей — VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan, Tarek, и проект по производству атмосферных двигателей 1,6 MPI и турбированных 1,4 TSI, который предполагает мехобработку шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров, а также по локализации коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

"Межведомственная комиссия одобрила также заключение специнвестконтракта с ООО "ПСМА Рус" (Peugeot-Citroen-Mitsubishi, завод под Калугой — ред.), одной из особенностей которого будет производство двигателя с большим экспортным потенциалом. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%", — поясняет ведомство.

Калининградский "Автотор" планирует создать почти тысячу новых рабочих мест в рамках своего СПИКа, произвести и реализовать продукции на сумму более 3 триллионов рублей, GM-Avtovaz в рамках своего соглашения, о котором до этого не было публичной информации, расширит модельный ряд единственной выпускаемой сейчас модели — Chevrolet Niva, а Volvo локализует производство грузовиков, перечисляет Минпромторг, добавляя, что реализация одобренных инвестсоглашений обеспечит привлечение в реальный сектор экономики свыше 100 миллиардов рублей частных инвестиций.