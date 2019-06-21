МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основными покупателями дополнительных выпусков суверенных российских еврооблигаций на 2,5 миллиарда долларов выступили управляющие компании и фонды, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Минфин России в четверг доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

По словам Шулакова, по сумме двух выпусков управляющие компании и фонды приобрели 92% евробондов, банки — 6%, центральные банки разных государств и страховые компании — 2%.

"Важно, что дополнительное размещение произошло вновь с использованием российской финансовой инфраструктуры, без премии ко вторичной кривой обращающихся еврооблигаций. Более того, в выпуске с погашением в 2029 году удалось достичь минимальный спрэд к казначейским облигациям США для внешних заимствований России за последние пять лет", — добавил он.

В четверг Минфин сообщал, что оба транша евробондов были размещены исключительно среди иностранных инвесторов, при этом большую часть купили инвесторы из Великобритании.

Выпуск с погашением в 2029 году объемом 1,5 миллиарда долларов Минфин России разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых, выпуск с погашением в 2035 году объемом 3 миллиарда долларов — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Также в марте текущего года Минфин доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375% годовых.