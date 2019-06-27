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МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Главе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Анодиной ничего не известно о манипулировании рынком акций "Трансаэро", о выявлении которого в четверг сообщил ЦБ РФ, говорится в заявлении МАК.

ЦБ ранее в четверг сообщил, что выявил факты манипулирования рынком акций "Трансаэро", лишившейся лицензии в октябре 2015 года. По данным регулятора, в 2014-2015 годах подставные компании Jeimbo Cyprus Limited и Otkritie Advisory Services Limited искусственно поддерживали биржевую цену акций перевозчика, чтобы под их залог можно было привлекать займы.

А в сентябре-декабре 2016 года, как установил ЦБ, один из основателей "Трансаэро", член ее совета директоров Александр Плешаков путем серии операций подарил своей матери — Татьяне Анодиной суммарно 41,4% акций, а та уже продала их на бирже. Инсайдерская информация об этом раскрыта не была, что вкупе с заявлениями менеджмента о возможном возобновлении работы авиакомпании позволило Плешакову и Анодиной избежать при продаже акций свыше 200 миллионов рублей убытков, полагает регулятор. Материалы о этих действиях Плешакова, Анодиной и "иных лиц" ЦБ направил в правоохранительные органы.

"Анодиной Татьяне ничего не известно о фактах манипулирования рынком акций "Трансаэро", в том числе с участием упоминаемых компаний "Джуимбо" и "Открытие", — говорится в сообщении МАК.

Отмечается, что с 2014 года ЦБ РФ, правоохранительные органы, а также другие лица по данным вопросам к председателю МАК не обращались.

МАК заявляет, что все ценные бумаги различных российских эмитентов, принадлежавшие в разные периоды времени Анодиной, продавались ей исключительно в России в соответствии с российским законодательством через уполномоченные организации с выплатой в бюджет РФ установленного подоходного налога, составившего с 2014 года более 30 миллионов рублей.

При этом уточняется, что в сентябре 2015 года, в связи с решением правкомиссии о консолидации "Трансаэро" в группу компании "Аэрофлот", Анодина, как и другие члены ее семьи, безвозмездно передала все принадлежавшие ей акции компании рыночной стоимостью более 300 миллионов рублей члену совета директоров "Трансаэро" Александру Плешакову, так как он был определен лицом, передающим все акции в группу "Аэрофлот".

"В отношении непосредственно ОАО "Трансаэро" следует отметить, что вступившим в силу решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области были установлены две основные причины резкого ухудшения финансового состояния данной авиакомпании: девальвация национальной валюты (третий квартал 2014-2015 годы) и аннуляция сертификата эксплуатанта (октябрь 2015 года). После чего в декабре 2015 года в отношении "Трансаэро" была начата процедура банкротства", — добавили в комитете.