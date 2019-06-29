ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Продление соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+ поддержит стабильность нефтяных рынков и будет способствовать росту мировой и российской экономики, заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, говоря на пресс-конференции об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке, заявил, что Россия и Саудовская Аравия согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. Он также отметил, что сделка может быть продлена на полгода или девять месяцев.

"Продление соглашения о сокращении добычи поддержит стабильность нефтяных рынков и будет способствовать росту мировой и российской экономики", — заявил Дмитриев.

Он напомнил, что стратегическое партнёрство в рамках ОПЕК+ привело к стабилизации нефтяных рынков и позволяет и сокращать, и наращивать добычу в зависимости от рыночных условий. "Это способствует предсказуемости и росту инвестиций этой ключевой для мира отрасли. Соглашение уже увеличило доходы российского бюджета более чем на 7 триллионов рублей", — добавил Дмитриев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.