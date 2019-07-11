МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Внешний долг РФ за первое полугодие текущего года вырос на 27,7 миллиарда долларов, или на 6,1%, и составил на 1 июля 482,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил 482,4 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 27,7 миллиарда долларов США, или на 6,1%", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер.

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