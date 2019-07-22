МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Партия президента Украины Владимира Зеленского "слуга народа" лидирует на выборах в Раду: у нее 42,25% голосов.

Накануне, 21 июля, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам обработки 50,01% протоколов голосования партия "Слуга народа" лидирует: 42,25%.

На втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) — 12,88%.

На третьем месте партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 8,64%голосов.

Партия "Батькивщина" экс-премьера страны Юлии Тимошенко — на четвертом месте — у нее 8,01%.

Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,38% голосов.

Как заявила глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук, выборы в стране признаны состоявшимися.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что в списке на пост премьер-министра Украины несколько. Среди них — топ-менеджеры "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.