ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. США ввели санкции против компании из КНР за покупку иранской нефти, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня в рамках кампании по оказанию максимального давления (на Иран) я объявляю о том, что США вводят санкции в отношении китайской компании… и ее руководителя. Они нарушили американские законы, принимая сырую нефть (из Ирана)", — заявил Помпео, выступая на мероприятии во Флориде.

Трансляцию выступления ведет сайт госдепартамента США.

Ранее американские власти неоднократно заявляли о планах по полному запрету экспорта нефти из Ирана и введении санкций против тех, кто будет нарушать это эмбарго.