ВАШИНГТОН, 23 июл /ПРАЙМ/. Ведущие промышленные индексы США во вторник на закрытии торговой сессии продемонстрировали позитивную динамику из-за оптимизма рынка, связанного с переговорами США и Китая по торговле, следует из данных торгов.

После обеда во вторник ряд американских СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что делегация США во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером отправляется в Пекин на переговоры по торговой сделке.

По состоянию на 23.00 мск (16.00 по Нью-Йорку, когда официально закрываются торги), индекс Dow Jones прибавил за торговую сессию 0,66%, остановившись на отметке 27350,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,58% — до 8251,402 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 добавил 0,66% и пробил порог в три тысячи пунктов, остановившись на отметке в 3004,67 пункта.