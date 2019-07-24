МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Polymetal International plc в первом полугодии 2019 года увеличил производство золота на 35% — до 602 тысяч унций, производство серебра снизил на 14% — до 11 миллионов унций, говорится в сообщении компании.

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 22% — до 756 тысяч унций. Выручка в первом полугодии выросла на 20% и составила 946 миллионов долларов.

"Мы ожидаем существенно больший объем производства во втором полугодии за счет сезонного сокращения запасов концентрата на Майском", — говорится в сообщении.

Polymetal подтверждает производственный план на 2019 год в объеме 1,55 миллиона унций в золотом эквиваленте, а также прогноз в части денежных затрат в размере 600-650 долларов за унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в размере 800-850 долларов за унцию золотого эквивалента.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2018 году Polymetal увеличил производство золота на 13%, до 1,216 миллиона унций (37,822 тонны), серебра — снизил на 6% до 25,3 миллиона унций (786,918 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 9% — до 1,562 миллиона унций (48,6 тонны).