ТАШКЕНТ, 24 июл — ПРАЙМ. Власти Узбекистана приступили к официальным переговорам по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил в среду МИД страны.

По данным министерства, постоянный представитель Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов встретился с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу.

По данным МИД, впервые за 15 лет Узбекистаном подготовлен официальный документ для представления странам-членам ВТО, который станет хорошим основанием для всего переговорного процесса.

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения к ВТО. В последующие годы данная рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены.