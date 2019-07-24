МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Мечел" направил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы, Сбербанк рассмотрит данное предложение после анализа новой финмодели компании и подтверждений от ВТБ и Газпромбанка, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"В июне "Мечел" направил банкам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финмодели компании и получения подтверждения от ВТБ и ГПБ предоставить аналогичные условия реструктуризации", — сказал Попов.

ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк — основные кредиторы "Мечела". Согласно достигнутым в конце 2016 года договоренностям с банками, "Мечел" должен начать погашать тело долга в апреле 2020 года равными частями в течение двух лет.

Финансовый директор "Мечела" Нелли Галеева в конце июня текущего года сообщила, что компания направила предложения по изменению графика платежей по долгу своим основным государственным банкам-кредиторам. Гендиректор компании Олег Коржов тогда отметил, что компания рассчитывает перенести сроки погашения, так как видит затруднения с выплатой тела долга. Компания рассчитывает завершить переговорный процесс к концу текущего года.