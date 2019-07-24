МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий снижение до 10% с 20% ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, включая виноград, и увеличение ставки для пальмового масла до 20% с 10%.

Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Для данного налога это квартал, поэтому не раньше 1 октября 2019 года.

Дополнительные доходы бюджета от отмены льготы по НДС для пальмового масла оцениваются в 4,5-5 миллиардов рублей, говорил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.