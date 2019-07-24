МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о поэтапной отмене обязательной репатриации экспортной рублевой выручки при внешнеторговых расчетах.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Документ направлен на создание правовой базы для расширения использования рубля во внешнеторговых расчетах, либерализацию режима счетов резидентов в банках за рубежом и поэтапную отмену обязательной репатриации экспортной выручки в рублях при внешнеторговых расчетах между резидентами и нерезидентами.

Обязательная репатриация выручки в рублях отменяется для несырьевого экспорта с 1 января 2020 года, а для сырьевых товаров – поэтапно, чтобы к 2024 году все экспортные операции по таким товарам были освобождены от репатриации, за исключением леса и лесоматериалов. Обязательность репатриации рублевой выручки по сделкам с лесом и лесоматериалами сохраняется ввиду высокой степени криминализации этой отрасли, поясняло ранее правительство.

Закон также допускает зачисление без ограничений денежных средств, получаемых от нерезидентов, на счета физлиц–резидентов в банках государств ОЭСР или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), если такое государство участвует в обмене финансовой информацией.

Одновременно отменяется требование к российским гражданам отчитываться перед налоговиками о движении средств по такому счету, — правда, при условии, что общая сумма зачисленных или списанных средств за год (или остаток средств на счете на конец года) не превышает 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Кроме того, снимается запрет на совершение за рубежом операций между студентами-россиянами, чей срок пребывания там в течение года в совокупности превысит 183 дня, и российскими вузами или их филиалами за границей. Эти организации смогут осуществлять расчеты со студентами-россиянами и иностранными студентами в любой валюте без использования банковских счетов в уполномоченных банках. Также им не надо будет возвращать в РФ иностранную валюту или рубли при оплате образовательных услуг иностранными студентами. Данным нормам придается обратная сила: они распространятся на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.