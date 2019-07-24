МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 с погашением в в марте 2039 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 35,277 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 103,52% к номиналу, доходность по цене отсечения — 7,49% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,7% к номиналу, средневзвешенная доходность — 7,48% годовых.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 июля, Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 15,5 миллиарда рублей при лимите 25,3 миллиарда рублей.

В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 миллиардов рублей.