МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Заседание Европейского центробанка, на котором будет озвучено решение по процентной ставке, состоится в четверг. Ставка держится на нуле с января 2016 года.

Опрошенные "Прайм" эксперты сходятся во мнении, что никаких изменений не произойдет и на сей раз. "Основное внимание будет сосредоточено на ожидаемой корректировке прогноза регулятора в отношении дальнейшей ее траектории, а также возможное указание на смягчение монетарной политики осенью", — полагает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

Другое дело — это так называемый forward guidance — посылы, сигналы и обещания, рассуждает старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

"Вот тут рынку нужно точно знать, что произойдет. В настоящий момент фактического понижения ставки от ЕЦБ ждут в сентябре. Если Марио Драги решит поторопиться и сыграть на опережение (до ФРС), то понижение ставки в четверг вряд ли составит больше 10 процентных пунктов", — считает он.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает смягчения риторики регулятора с включением фразы о "готовности держать ставки на текущем или более низком уровне" до середины следующего года как минимум.

При этом эксперты сходятся во мнении, что объявления о возобновлении программы количественного смягчения (QE) пока не прозвучит. "На прошлом заседании ЕЦБ пообещал в течение длительного времени реинвестировать в рынок средства от погашения облигаций, кроме того объявил параметры программы кредитования TLTRO. Поэтому пока регулятор вряд ли будет испытывать необходимость в возобновлении QE, или, во всяком случае, не объявит никаких ориентиров по срокам", — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По мнению Локтюхова, ожидать запуска нового раунда QE, как и снижения депозитной ставки, логично осенью. Сейчас ставка находится в отрицательной зоне — минус 0,4%, многие ждут понижения до 0,5%. "Это возможно сейчас, учитывая провальные сегодняшние данные по PMI, но, на наш взгляд, не вполне оправданно", — говорит он.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в июле, по предварительной оценке, опустился сильнее ожиданий, до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне. Эксперты ждали снижения до 52,1 пункта.

РАВНЕНИЕ НА ФЕДРЕЗЕРВ

Формально ЕЦБ в своем решении будет опираться, прежде всего, на внутренние показатели еврозоны, однако все мировые регуляторы сегодня действуют с оглядкой на Федрезерв. Он должен объявить решение по ставке на следующей неделе. Для ЕЦБ будет весьма логичным сохранить все текущие параметры ДКП до принятия решения и комментариев ФРС, уверен Кравченко.

Локтюхов согласен, что оба регулятора находятся в тесном контакте, поскольку финансовые системы США и Европы достаточно тесно связаны, а экономические процессы в ряде аспектов (прежде всего, придавленность инфляционных процессов) схожи.

"Но, на мой взгляд, для регуляторов все же первична внутриэкономическая конъюнктура. Так, для ЕЦБ приоритетны на данный момент сглаживание негативного эффекта бюджетных проблем в ряде стран (Франция, Италия) и крайняя слабость экономики еврозоны", — считает он.

Это происходит в условиях достаточно активного кредитования в регионе. Так, кредитование частного сектора растет последние годы на 3,8-4,3% год к году, домохозяйств — на 3,3%. Темпы роста обоих показателей — максимальные с лета 2009 года. То есть, деньги в экономике есть.

Что касается ФРС, то она в первую очередь оценивает растущие риски торможения экономики и оценки последствий "торговой войны". Но и данные по американской экономике тоже имеют значение. Однако если в США бизнес-цикл приближается к завершению (скоро начнется спад), то в еврозоне застой практически перманентный. В этой ситуации задача стимулирования для обоих регуляторов очень важна.

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Таким образом, начало нового цикла количественного смягчения – вопрос времени. По мнению Кудрина, реакция рынка может быть нейтральной – осенью после вступления в должность нового главы ЕЦБ Кристины Лагард политика регулятора подвергнется корректировке.

Даже в случае словесных движений в этом направлении рынки акций получат повод для оптимизма: поддержка от центрального банка, пусть даже обещаниями действий всегда толкает котировки вверх, считает Ананьев. Это не сильно поможет, когда начнется реальный спад (а не просто замедление) экономики, но еще некоторый запас хода у индексов есть (Euro Stoxx 50 так и не обновил максимум начала 2018 года, а S&P 500 в США сделал это несколько раз).

Когда ставку снизят, это станет стимулом для экономики, которая тормозит особенно в производственном секторе и особенно в Германии, о чем говорят как субъективные индексы менеджеров по закупкам PMI, так и объективные статистические данные по промпроизводству.

Однако эта помощь все менее ощутима. "Проводя аналогию с медициной, можно сказать, что больной уже привык к этому лекарству, и пользы от него все меньше и меньше. Европа зашла в тупик. Не может развитая экономика выйти из порочного круга понижения ставок, скоро у них будет как в Японии, где ЦБ скупает все активы (и облигации правительства, и облигации корпораций, и даже акции) в режиме нон-стоп", — полагает Ананьев.

Он напомнил, что стимулирование экономики — всегда в ущерб своей валюте. Таким образом, это долгосрочный тренд на ослабление евро (мы его наблюдаем с начала 2018 года) к доллару. Путь паре евро-доллар на 1,05 открыт — вопрос во времени, когда она туда дойдет.

Ослабление евро приведет к локальному усилению американской валюты, в том числе, на российском рынке. Однако уже в конце месяца итоги заседания ФРС, вероятно, возобновят глобальное давление на доллар, что будет способствовать его коррекции на рынке РФ. Рубль к евро при прочих равных вырастет. Но мировой кризис для всех начнется – если начнется — одновременно, и рублю есть что терять, потому что долгое время он был лучшим среди валют развивающихся стран.

Глобально сейчас начнется гонка девальваций, когда каждая страна стремится понизить ставку, ослабив курс своей валюты. Евро "победит" в этом соревновании, а доллар потеряет меньше стоимости. Рубль подвержен сырьевым и санкционным рискам, заключил Ананьев.