МОСКВА, 24 июл — Dow Jones. Федеральная резервная система США, возможно, не снизит процентные ставки так сильно, как этого бы хотелось президенту Трампу, но у Трампа есть в запасе другой инструмент стимулирования экономики. И инструментом этим является продажа доллара.

Инвесторам следует учитывать возможность такого шага со стороны президента США.

В ходе заседания, которое состоится на следующей неделе, руководители американского центрального банка, вероятно, снизят целевой диапазон ставок на четверть процентного пункта. В свете нынешнего положения экономики США такое решение не кажется таким уж очевидным, но Трамп, судя по всему, хотел бы видеть еще более значительное снижение, которое может ослабить национальную валюту.

Валюта

ЕЦБ начнет масштабную "гонку девальваций"

В понедельник он возобновил критику ФРС, написав в Твиттере, что "наша страна безо всякой на то необходимости вынуждена платить ГОРАЗДО более высокие проценты, чем другие страны, и все это происходит исключительно по вине сбившейся с курса Федеральной резервной системы". По словам Трампа, "очень несправедливо, что другие страны манипулируют своими валютами и закачивают деньги".

Трамп не впервые связывает денежно-кредитную политику и доллар, который за последние пять лет подорожал против торгово-взвешенной корзины из других валют на 25%. Ранее в этом месяце он написал в Твиттере, что Китай и Европа "проворачивают крупные валютные манипуляции и закачивают деньги в свои финансовые системы в рамках конкуренции с США". После того как президент Европейского центрального банка Марио Драги в июне дал понять, что ЕЦБ готов развернуть меры стимулирования экономки, издание Wall Street Journal сообщило о том, что, по мнению Трампа, Драги начинает валютную войну с США.

Сила доллара представляет собой сдерживающий фактор для американской экономики, так как она повышает стоимость американских товаров за границей и снижает стоимость иностранных товаров для американских покупателей. Кроме того, она сокращает объем продаж американских транснациональных компаний в стоимостном выражении при конвертации в доллары, что отчасти объясняет низкие показатели прибыли во 2-м квартале.

Трамп жаловался достаточно громогласно, чтобы побудить экономистов и аналитиков рассуждать о возможность интервенции на валютный рынок, даже если они и считают, что президент вряд ли на это пойдет.

Если Трамп захочет принять меры, продавая доллар против других валют, чтобы снизить его курс, он вполне может это сделать. В распоряжении Минфина США есть около 75 млрд долларов, которые могут быть потрачены на это дело, считают в Goldman Sachs. При участии ФРС объем таких средств может быть увеличен как минимум вдвое. А ФРС, вероятно, будет участвовать, полагают экономисты UBS, так как в прошлом центральный банк это делал даже тогда, когда сомневался в целесообразности валютной интервенции.

Хотя интервенция может оказаться эффективной, есть причины ее не проводить. Одна из этих причин состоит в том, что результат может оказаться лишь краткосрочным, так как объем валютного рынка очень велик и влияние на него оказывают самые разные факторы.

В случаях успешных интервенций все происходило в крайних ситуациях и при скоординированных усилиях разных стран. В последний раз США проводили валютную интервенцию тогда, когда они присоединились к Японии, Канаде, Великобритании и Европе в попытке сдержать скачок курса иены, который угрожал восстановлению японской экономики после землетрясения и цунами 2011 года. Если США решат действовать сейчас, то они, вероятно, будут действовать в одиночку.

Тем не менее, лишь то, что интервенция может оказаться в основном символическим шагом и нарушением традиций, не означает, что она не состоится.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ