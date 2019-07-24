МОСКВА, 24 июл — Dow Jones. Федеральная резервная система США, возможно, не снизит процентные ставки так сильно, как этого бы хотелось президенту Трампу, но у Трампа есть в запасе другой инструмент стимулирования экономики. И инструментом этим является продажа доллара.

Инвесторам следует учитывать возможность такого шага со стороны президента США.

В ходе заседания, которое состоится на следующей неделе, руководители американского центрального банка, вероятно, снизят целевой диапазон ставок на четверть процентного пункта. В свете нынешнего положения экономики США такое решение не кажется таким уж очевидным, но Трамп, судя по всему, хотел бы видеть еще более значительное снижение, которое может ослабить национальную валюту.

В понедельник он возобновил критику ФРС, написав в Твиттере, что "наша страна безо всякой на то необходимости вынуждена платить ГОРАЗДО более высокие проценты, чем другие страны, и все это происходит исключительно по вине сбившейся с курса Федеральной резервной системы". По словам Трампа, "очень несправедливо, что другие страны манипулируют своими валютами и закачивают деньги".

Трамп не впервые связывает денежно-кредитную политику и доллар, который за последние пять лет подорожал против торгово-взвешенной корзины из других валют на 25%. Ранее в этом месяце он написал в Твиттере, что Китай и Европа "проворачивают крупные валютные манипуляции и закачивают деньги в свои финансовые системы в рамках конкуренции с США". После того как президент Европейского центрального банка Марио Драги в июне дал понять, что ЕЦБ готов развернуть меры стимулирования экономки, издание Wall Street Journal сообщило о том, что, по мнению Трампа, Драги начинает валютную войну с США.

Сила доллара представляет собой сдерживающий фактор для американской экономики, так как она повышает стоимость американских товаров за границей и снижает стоимость иностранных товаров для американских покупателей. Кроме того, она сокращает объем продаж американских транснациональных компаний в стоимостном выражении при конвертации в доллары, что отчасти объясняет низкие показатели прибыли во 2-м квартале.

Трамп жаловался достаточно громогласно, чтобы побудить экономистов и аналитиков рассуждать о возможность интервенции на валютный рынок, даже если они и считают, что президент вряд ли на это пойдет.

Если Трамп захочет принять меры, продавая доллар против других валют, чтобы снизить его курс, он вполне может это сделать. В распоряжении Минфина США есть около 75 млрд долларов, которые могут быть потрачены на это дело, считают в Goldman Sachs. При участии ФРС объем таких средств может быть увеличен как минимум вдвое. А ФРС, вероятно, будет участвовать, полагают экономисты UBS, так как в прошлом центральный банк это делал даже тогда, когда сомневался в целесообразности валютной интервенции.

Хотя интервенция может оказаться эффективной, есть причины ее не проводить. Одна из этих причин состоит в том, что результат может оказаться лишь краткосрочным, так как объем валютного рынка очень велик и влияние на него оказывают самые разные факторы.

В случаях успешных интервенций все происходило в крайних ситуациях и при скоординированных усилиях разных стран. В последний раз США проводили валютную интервенцию тогда, когда они присоединились к Японии, Канаде, Великобритании и Европе в попытке сдержать скачок курса иены, который угрожал восстановлению японской экономики после землетрясения и цунами 2011 года. Если США решат действовать сейчас, то они, вероятно, будут действовать в одиночку.

Тем не менее, лишь то, что интервенция может оказаться в основном символическим шагом и нарушением традиций, не означает, что она не состоится.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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