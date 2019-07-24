МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC подтвердил, что возглавит американскую делегацию на очередных торговых переговорах с КНР в Шанхае, которые состоятся на следующей неделе.

По словам Мнучина, американская делегация, в которую также войдет торговый представитель Роберт Лайтхайзер, в понедельник отправится в Шанхай. Встречи намечены на вторник и среду.

"Лайтхайзер и я вылетаем в понедельник, мы проведем вторник и среду в Шанхае. Мы едем в Шанхай, потому что Китай пригласил нас туда", — заявил Мнучин. Он также выразил надежду на дальнейший прогресс в переговорах.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что очередной раунд переговоров Китая и США по урегулированию торгово-экономических разногласий может состояться на следующей неделе в Пекине, после ряда телефонных разговоров это будет первая встреча представителей двух стран после переговоров лидеров в Осаке.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.