Очередные торговые переговоры США и КНР пройдут в Шанхае на следующей неделе
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC подтвердил, что возглавит американскую делегацию на очередных торговых переговорах с КНР в Шанхае, которые состоятся на следующей неделе.
По словам Мнучина, американская делегация, в которую также войдет торговый представитель Роберт Лайтхайзер, в понедельник отправится в Шанхай. Встречи намечены на вторник и среду.
"Лайтхайзер и я вылетаем в понедельник, мы проведем вторник и среду в Шанхае. Мы едем в Шанхай, потому что Китай пригласил нас туда", — заявил Мнучин. Он также выразил надежду на дальнейший прогресс в переговорах.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что очередной раунд переговоров Китая и США по урегулированию торгово-экономических разногласий может состояться на следующей неделе в Пекине, после ряда телефонных разговоров это будет первая встреча представителей двух стран после переговоров лидеров в Осаке.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
https://1prime.ru/state_regulation/20190724/830186269.html