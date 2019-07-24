ЛОНДОН, 24 июл – ПРАЙМ. Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании, попросив королеву Елизавету Вторую освободить ее от занимаемой должности.

Проведя в среду свою последнюю в карьере премьера сессию ответов на вопросы парламентариев и попрощавшись с сотрудниками своей канцелярии, Мэй отправилась на аудиенцию к королеве в Букингемский дворец, откуда вышла уже в статусе обычного депутата палаты общин парламента.

Вслед за Мэй к королеве отправится избранный накануне лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон. От Елизаветы Второй он выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство.