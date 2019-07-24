МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Предложение "Мечела" перенести погашение основного долга на несколько лет говорит о снижении способности компании справляться с высокой кредитной нагрузкой — ее отрицательный капитал способствует повышению риска дефолта, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В среду зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что "Мечел" направил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы. По его словам, Сбербанк рассмотрит данное предложение после анализа новой финмодели компании и подтверждений от ВТБ и Газпромбанка.

"Снижается способность "Мечела" справляться с растущей кредитной нагрузкой, он просит кредиторов об отсрочке уплаты долга. Между тем, капитал у него отрицательный, что способствует повышению вероятности дефолта", — сказал РИА Новости Осадчий.

По данным отчетности по МСФО, у "Мечела" отрицательный капитал на конец первого квартала 2019 года составил 222,8 миллиарда рублей, его краткосрочная и долгосрочная задолженность достигла 408,9 миллиарда рублей, тогда как активы составили только 322,2 миллиарда рублей.

На конец 2018 года "Мечел" нарушил обязательства по выплате основного долга и процентов в размере 25,2 миллиарда рублей и 1,7 миллиарда рублей соответственно, которые в основном представляют собой обязательства по кредитным договорам под гарантии экспортных кредитных агентств, включая кредитные линии, предоставленные международными банками.

Крупнейшими кредиторами "Мечела" являются ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Из отчетности компании следует, что непогашенная задолженность по кредитам перед ВТБ составляла по состоянию на 31 декабря 2018 года 155,8 миллиарда рублей, перед ГПБ — 142,6 миллиарда рублей, перед Сбербанком — 48,9 миллиарда рублей. У "Мечела" нет кредитных рейтингов. Moody`s отозвало рейтинги "Мечела" весной 2015 года. Рейтинг "Мечела" на момент отзыва находился на уровне "Caa3", рейтинг вероятности дефолта (PDR) — на уровне "Ca-PD" со статусом "ограниченный дефолт". Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами низкого качества и подвержены высокому кредитному риску.