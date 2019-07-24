МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июне увеличились на 7% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 646 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 5,4% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 660 тысяч.

При этом показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону снижения — до 604 тысяч с 626 тысяч.