МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Около 118 миллионов тонн зерновых и бобовых, в том числе 75 миллионов тонн пшеницы планируется собрать в РФ в 2019 году, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По предварительным данным, в текущем году нам предстоит собрать урожай с площади 80 миллионов гектаров, это на полмиллиона гектаров больше, чем в 2018 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур на 2019 год во всех категориях ожидается в объеме до 118 миллионов тонн, что в целом больше, чем за 2018 год. В том числе мы планируем урожай пшеницы на уровне 75 миллионов тонн", — сказал Патрушев.

Он добавил, что сбор урожая проходит в штатном режиме, к сбору урожая приступили аграрии в 34 регионах в 5 федеральных округах страны.