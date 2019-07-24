КИЕВ, 24 июл — ПРАЙМ. Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение по расширению санкционного перечня российских предприятий, сообщила в среду пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным ведомства, в частности, в список войдут компании, вовлеченные в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край-Крым". В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.

Кроме того, в санкционный список войдут предприятия, поставляющие материалы, оборудование и услуги заводу "Фиолент" в Крыму. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

"Введение санкций… создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки. Введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения", — говорится в сообщении ведомства.