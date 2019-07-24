Добавлены подробности и высказывания Патрушева (после третьего абзаца), расширен заголовок.

МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Около 118 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 75 миллионов тонн пшеницы планируется собрать в РФ в 2019 году, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По предварительным данным, в текущем году нам предстоит собрать урожай с площади 80 миллионов гектаров, это на полмиллиона гектаров больше, чем в 2018 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур на 2019 год во всех категориях ожидается в объеме до 118 миллионов тонн, что в целом больше, чем за 2018 год. В том числе мы планируем урожай пшеницы на уровне 75 миллионов тонн", — сказал Патрушев.

Он добавил, что сбор урожая проходит в штатном режиме, к нему приступили аграрии в 34 регионах в пяти федеральных округах страны.

По данным Минсельхоза РФ, российские аграрии по состоянию на 24 июля собрали 43,4 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 36,2 центнера с гектара, что на 1,9% ниже прошлогоднего уровня. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 12 миллионов гектаров. Пшеница обмолочена с площади 10 миллионов гектаров, собрано 37 миллионов тонн в бункерном весе.

Патрушев отметил, что сбор урожая идет в штатном режиме. "Отдельно хочу сказать, что ряд субъектов демонстрирует рекордные показатели по урожаю и темпам уборки, в частности это Краснодарский край, Курская область, Крым. В то же время из-за не очень приятных погодных условий незначительно снизилась урожайность в регионах Северного Кавказа и Приволжского федерального округа", — сказал министр. Однако добавил, что обеспечен достаточно хороший задел для урожая в целом по стране.

Минсельхоз РФ ожидает, что валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, урожай пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы.