КИЕВ, 24 июл /ПРАЙМ/. План расходов общего фонда государственного бюджета Украины за первое полугодие 2019 года не выполнен на 1,7 миллиарда долларов, сообщила в среду пресс-служба Счетной палаты Украины.

"За январь-июнь 2019 план расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 42,7 миллиарда гривен (1,7 миллиарда долларов — ред.). Больше всего не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание государственного долга, предоставление трансфертов местным бюджетам и по бюджетным программам, главными распорядителями которых являются четыре министерства", — цитирует пресс-служба председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.